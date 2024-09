Meret oggi supera le presenze di Reina e punta alla Top 50 azzurra all time

Ottimo inizio di stagione per Alex Meret, decisivo sin dalla Coppa Italia contro il Modena, passando per il Parma ed il Cagliari. Il numero uno azzurro sta continuando ad avere grande continuità in azzurro, presto dovrebbe anche rinnovare il contratto, e scala parallelamente la classifica all time azzurra.

il portiere del Napoli quest'oggi a Torino raggiungerà le 183 presenze in azzurro, superando proprio un altro portiere come Reina salendo così al 58esimo posto della storia azzurra. A quel punto entreranno nel mirino le 188 presenze di Lavezzi e le 189 di due grandi numeri uno della storia azzurra, Dino Zoff e Carmignani, per attaccare la Top 50 all time.