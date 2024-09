Meret show: per rendimento è lui il miglior portiere dell'inizio di campionato

Alex Meret si è fermato sul più bello. Infortunio proprio nel momento migliore per il portiere del Napoli. Uno dei migliori quest'anno. Anzi, per numeri e voti il migliore in Serie A. Questi i migliori 5 italiani dopo cinque giornate di campionato. Presi in considerazione solamente coloro che sono andati a voto in tutte le partite:

Alex Meret (Napoli) 6.70

Federico Dimarco (Inter) 6.60

Mateo Retegui (Atalanta) 6.50

Andrea Cambiaso (Juventus) 6.50

Sebastiano Esposito (Empoli) 6.40