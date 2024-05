Mertens è campione di Turchia! Il Galatasaray trionfa: secondo titolo consecutivo

Il Galatasaray è campione di Turchia per la seconda stagione consecutiva.

Il Galatasaray è campione di Turchia per la seconda stagione consecutiva. La squadra dove milita l'ex azzurro Dries Mertens batte il Konyaspor nell'ultima sfida della Super Lig e sfonda il muro dei 100 punti: ne conquista 102, 3 in più del Fenerbahce. Per il club di Istanbul è il 24esimo successo, cinque in più dei rivali cittadini. La 38esima giornata ha regalato gli ultimi attesi verdetti: il Karagumruk degli italiani scende in seconda serie insieme all'Ankaragucu di Macheda (avanti 1-2 fino all'88') e al Pendiskpor.

La classifica

Galatasaray 102 (campione di Turchia e ai preliminari di Champions)

Fenerbahce 99 (ai preliminari di Champions)

Trabzonspor 67 (ai preliminari di Europa League)

Basaksehir 61 (ai preliminari di Conference League)

Kasimpasa 56 (ai preliminari di Europa League)

Besiktas 56

Sivasspor 54

Alanyaspor 52

Rizespor 50

Antalayaspor 49

Adana Demirspor 44

Gaziantep 44

Samsunspor 43

Kayserispor 42 *

Hatayspor 41

Konyaspor 41

Ankaragucu 40 (retrocesso in 1.Lig)

Fatih Karamguruk 40 (retrocesso in 1.Lig)

Pendikspor 37 (retrocesso in 1.Lig)

Istanbulspor 16 (retrocesso in 1. Lig) *

* 3 punti di penalizzazione