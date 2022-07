Mertens è tornato a Napoli: il belga avvistato a Palazzo Donn'Anna

Dries Mertens in queste ore ha fatto il suo ritorno a Napoli.

Dries Mertens in queste ore ha fatto il suo ritorno a Napoli, proprio mentre gli azzurri erano impegnati in amichevole contro l'Adana Demirspor. L'ormai ex attaccante del Napoli è stato avvistato nel suo appartamento di Palazzo Donn'Anna insieme a sua moglie Kat e al piccolo Ciro Romeo.