Mertens, esordio amaro in Turchia: pochi minuti per il belga e Galatasaray ko

Non inizia nei migliori dei modi la nuova avventura di Dries Mertens con la maglia del Galatasaray. Infatti nella gara giocata ieri sera, valida per seconda giornata della Super Lig turca, il club di Istanbul ha clamorosamente perso in casa contro il molto meno quotato Giresunspor. Il match si è concluso 1-0 con il gol deciso messo a segno da Sainz al 77′. Subito dopo la rete subita il tecnico di giallorossi Okan Buruk, ha mandato in campo l’ex attaccante del Napoli, che nei pochi minuti avuti a disposizione non è riuscito ad incidere. Per Mertens, ancora a corto condizione fisica vista la mancata preparazione fisica insieme alla squadra, ci sarà tempo per tornare in forma e dare il suo contributo al Galatasaray.