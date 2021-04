Mertens, la carica dei 101: il miglior bomber azzurro di sempre è a -1 da un altro primato assoluto

Con il gol al Crotone, Mertens sale a 134 reti come leader della speciale classifica dei migliori marcatori all-time con la maglia del Napoli. Dries raggiunge anche quota 101 gol in Serie A proprio nel giorno della sua 350esima presenza con la maglia del Napoli in tutte le competizioni. Mertens è a una sola lunghezza da Antonio Vojak (102) al primo posto dei migliori marcatori con la maglia del Napoli in Serie A

Questo nel dettaglio lo score di Mertens per competizioni:

Serie A: 101 gol

Champions League: 16 gol

Europa League: 10 gol

Coppa Italia: 6 gol

Preliminari di Champions League: 1 gol

Dries Mertens è stato acquistato dal Napoli nell’estate del 2013 ed è alla sua ottava stagione con la maglia azzurra. Il suo primo gol in Serie A lo ha segnato il 30 ottobre del 2013 in Fiorentina-Napoli 1-2.