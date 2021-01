Mertens, la caviglia fa ancora i capricci: domani partirà di nuovo dalla panchina

Dries Mertens è in ripresa, ma la caviglia fa ancora i capricci, scrive il Corriere dello Sport raccontando che il belga ha ancora dei fastidi e domani a Verona toccherà a Petagna partire di nuovo titolare e fare da riferimento in attacco per la settimana volta in poco più di un mese. Mertens però migliora, rispetto alla Fiorentina già con la Juve ha fatto qualcosa in più, procurandosi anche il rigore con una certa reattività. Ieri ha svolto lavoro personalizzato in palestra e la situazione è in evoluzione dopo 35 minuti tra Fiorentina e Juventus.