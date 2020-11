Messi ammonito dopo l'omaggio a Maradona: l'insolito e dettagliato referto dell'arbitro

Mateu Lahoz è stato protagonista di un momento storico. Il referto della sfida tra Barcellona e Osasuna, infatti, attesta anche l'omaggio di Leo Messi a Diego Armando Maradona: al 73', l'arbitro ha dovuto attenersi al regolamento mostrando un cartellino al fenomeno argentino, che si era tolto la maglia per mostrare quella numero 10 del Newell's Old Boys dopo aver segnato il gol del 4-0. Un chiaro omaggio al connazionale Diego Armando Maradona, morto mercoledì scorso all'età di 60 anni. Lahoz non aveva l'obbligo di offrire tanti dettagli ma lo ha fatto ugualmente, specificando addirittura la stagione in cui il Newell's aveva indossato la maglia mostrata da Messi: "Al 73 ', il giocatore numero 10, Messi Cuccittini Lionel Andres, è stato ammonito per il seguente motivo: per essersi tolto la maglia, dopo aver segnato un gol, mostrando una maglia della squadra dei Newells Old Boys, della stagione 1993/94, con il numero 10 sul retro".