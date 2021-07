Messi, primo trofeo con l'Argentina: 1-0 al Brasile, la Copa America è albiceleste!

A 28 anni di distanza, la Copa America torna Albiceleste. E' l'Argentina a sollevare il trofeo, battendo di misura il Brasile in finale grazie alla rete di Angel Di Maria al minuto 22. Un successo ancor più bello per gli argentini, perché avvenuto nel Maracana, il tempio del calcio brasiliano. E' il primo trofeo di Lionel Messi con la maglia della Seleccion, un'altra delusione per Neymar con quella della Seleçao. Dopo la rete a metà primo tempo, poche occasioni da ambo i lati, frutto della tensione di un match importantissimo. L'Argentina può far festa.