Messico ai Mondiali! Lozano preservato (25') nel comodo 2-0 a El Salvador

TuttoNapoli.net

Il Messico, dopo aver battuto El Salvador (2-0), e gli Stati Uniti, pur sconfitti in Costa Rica (2-0), hanno convalidato il biglietto per i Mondiali del 2022. La nazionale di Lozano chiude addirittura seconda mentre il Costa Rica quarto ha ancora una possibilità nello spareggio intercontinentale contro la Nuova Zelanda. Il Chucky è stato preservato alla terza gara, saldamente in mano col doppio vantaggio, subentrando al 64' e partecipando alla festa finale.

Costa Rica-USA 2-0: 51' Vargas, 59' Contreras

Giamaica-Honduras 2-1: 18' rig. Tejeda (H), 39' rig. Bailey, 47' p.t. Morrison

Messico-El Salvador 2-0: 17' Antuna, 43' rig. Jimenez

Panama-Canada 1-0: 49' Torres

CLASSIFICA FINALE

Canada 28 (al Mondiale)

Messico 28 (al Mondiale)

USA 25 (al Mondiale)

_____________________________

Costa Rica 25 (agli spareggi)

Panama 21

Giamaica 11

El Salvador 10

Honduras 4