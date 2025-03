Milan, Conceiçao rivoluziona? Out Gimenez e rilancia un giocatore assente da 23 gare

vedi letture

Sergio Conceiçao studia una mossa a sorpresa in vista del match contro il Napoli, in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Milan starebbe pensando di schierare titolare a centrocampo Ruben Loftus-Cheek: l'inglese ha collezionato solo 27 minuti in campo negli ultimi tre mesi e non compare nell'undici iniziale rossonero da ben 23 partite.

Ma non finisce qui. Conceiçao va anche verso l'esclusione di Gimenez nonostante abbia recuperato dalla botta subita in nazionale. Dunque Abraham centravanti con Leao e Pulisic a completare il tridente. A centrocampo oltre Loftus-Cheek si preparano Reijnders e Bondo, difesa a quattro con Theo Hernandez e Walker laterali, Gabbia-Thiaw in mezzo. Tra i pali Maignan.

MILAN (4-3-3) probabile formazione: Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bondo, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leao. Allenatore: Sergio Conceiçao