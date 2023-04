Milan, il programma per la trasferta a Napoli: meno di 24 ore in città per i rossoneri

La partenza, in aereo, per il capoluogo campano è prevista per domattina, mentre il rientro a Milano avverrà subito dopo la partita

TuttoNapoli.net © foto di DANIELE MASCOLO Toccata e fuga, il Milan per la trasferta di Napoli rimarrà in Campania meno di 24 ore. La partenza, in aereo, per il capoluogo campano è prevista per domattina, mentre il rientro a Milano avverrà subito dopo la partita di Serie A allo stadio Maradona, in nottata. A riportarlo è Milannews.it.