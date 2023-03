Milan-Napoli ai quarti Champions, ecco su quale tv andranno in onda: il ritorno sarà in chiaro!

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ci sono ancora le comunicazioni ufficiali, ma guardando il calendario dei quarti di finale di Champions League si può già fare la suddivisione per le trasmissioni televisive delle partite che riguardano le italiane. Considerando che Amazon Prime Video avrà in esclusiva la miglior partita del mercoledì, l'andata di Milan-Napoli, a San Siro, sarà visibile certamente proprio su questa piattaforma, dal momento che si giocherà mercoledì 12 aprile alle 21. Il match di ritorno, invece, tenendosi di martedì sarà visibile su Sky Sport (e quindi Now Tv) e in chiaro su Mediaset (Canale 5)

Martedì 11 aprile 2023, ore 21.00 – Benfica-Inter (Sky, NOW, Canale 5);

Martedì 11 aprile 2023, ore 21.00 – Manchester City-Bayern Monaco (Sky, NOW, Infinity+);

Mercoledì 12 aprile 2023, ore 21.00 – Real Madrid-Chelsea (Sky, NOW, Infinity+);

Mercoledì 12 aprile 2023, ore 21.00 – Milan-Napoli (Amazon Prime Video)