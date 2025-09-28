Video

Milan-Napoli, cresce l'attesa all'esterno del Settore Ospiti: i cori dei tifosi azzurri

Milan-Napoli, cresce l'attesa all'esterno del Settore Ospiti: i cori dei tifosi azzurri
Oggi alle 19:10Notizie
di Antonio Noto
fonte da Miano, Christian Marangio

Cresce l'attesa per il big match delle 20.45 tra Milan e Napoli, posticipo della quinta giornata di Serie A. All'esterno del Settore Ospiti di San Siro, nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania, tantissimi tifosi azzurri provenienti da tutto il resto dell'Italia.

Situazione tranquilla e cori per la squadra di Antonio Conte, uno su tutti il classico "I campioni dell'Italia siamo noi". Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato a Milano.