Milik, da Verona al Verona? L'ultimo gol al Bentegodi oltre 6 mesi fa

Strane le coincidenze: Milik ha segnato l'ultimo gol al Chievo Verona il 14 aprile scorso e sabato potrebbe partire dal primo minuto per ritrovare la rete col Verona di Juric. Un gol che gli manca, che servirebbe per sbloccarlo e fargli ritrovare il sorriso. L'ultima perla in Nazionale è benzina e ossigeno per il suo buon umore. Anche per questo, a quanto pare, tra tre giorni Ancelotti lo lancerà dal primo minuto. In attesa di nuovo gol.