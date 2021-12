Milik delude a Marsiglia, ma non andrà alla Juve che cerca solo prestiti a zero

Un anno dopo si ritorna a parlare del possibile approdo di Arkadiusz Milik in direzione Juventus. Anche perché dopo il possibile addio di Alvaro Morata - anche se la pista è complicata e serve quadrare alcune situazioni - i bianconeri necessiteranno eventualmente di una punta. Quello che potrebbe non accadere senza il saluto allo spagnolo diventerebbe altrimenti una priorità.

Solo in vendita.

L'Olympique Marsiglia ha concluso l'acquisto del polacco solamente un anno fa, trovando sei mesi di grazia con nove gol in quindici partite, ma un altro periodo di relativo appannamento, visto che finora ha siglato solamente un gol in Ligue 1 (sette invece fra Coppa di Francia ed Europa League). Così Milik può finire sul mercato, ma l'intenzione dell'OM è quella di incassare una cifra intorno ai 15 milioni, mentre il prestito non è ancora considerato come un'opzione percorribile, anche perché poi servirebbe il sostituto.

Juve senza budget.

In questo momento i bianconeri hanno la possibilità di prendere solamente calciatori in prestito e Milik, stante queste condizioni, non è una possibilità concreta. Per questo il mercato viene scandagliato, con alcuni tentativi e contatti per i prossimi sei mesi. Poi a giugno si vedrà come ripartire (e da chi), ma l'obiettivo è quello di rintuzzare l'attuale situazione per poi capire come meglio agire.