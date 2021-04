Milik, gran gol con l'OM: la rete del polacco non basta per battere il Montpellier

Il Marsiglia era impegnato questa sera nel match di campionato contro il Montpellier. La squadra di Sampaoli ha chiuso la gara pareggiando 3-3 in casa. L'ex attaccante del Napoli, Arek Milik, si è reso protagonista di una grande giocata con la quale ha siglato la rete del momentaneo 2-1. Un gran gol quello del polacco che non è bastato però a far ottenere i 3 punti alla sua squadra.