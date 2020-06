MIlik poco decisivo quando subentra dalla panchina: la statistica del polacco

Arek Milik e il Napoli, una storia d'amore che sembra col passare dei giorni, sempre più ai titoli di coda. Nel frattempo la redazione di Sky Sport ha posto l'attenzione su un dato in particolare del centravanti azzurro: il polacco non ha l'attitudine di chi entra a partita in corso e la spacca: c'è una statistica abbastanza eloquente, dei 46 gol fatti in maglia azzurra in 4 anni, solo 5 sono arrivati partendo dalla panchina.