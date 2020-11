Milik titolare e capitano della Polonia: per la prima volta con la fascia al braccio

Giornata storica quella di oggi per Arek Milik. L'attaccante del Napoli oltre a essere titolare con Zielinski nell'amichevole con l'Ucraina è anche per la prima volta capitano della propria Nazionale. Una bella soddisfazione in un momento difficile col Napoli che lo ha messo fuori rosa dopo che lui ha rifiutato tutti i trasferimenti.