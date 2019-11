Ministro Spadafora: "Bisogna contrastare ogni forma di razzismo"

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - ''Intendo caratterizzare il mio mandato con una azione estremamente determinata di contrasto a qualunque forma di razzismo si dovesse ancora verificare''. Così il ministro dello sport Vincenzo Spadafora al question time alla Camera sugli episodi di razzismo nell'ultimo week end. ''Intendo farmi promotore - ha detto - di interventi normativi che ribadiscano come, nel nostro sistema giuridico, non esista una 'esimente da stadio' per i comportamenti ingiuriosi e diffamatori, soprattutto se a sfondo razziale. Penso all'inasprimento del quadro sanzionatorio in due direzioni: quello contrattuale prevedendo, ad esempio, l'inserzione automatica nei contratti di abbonamento della clausola risolutiva espressa in danno degli autori di comportamenti discriminatori; quello delle sanzioni amministrative: ampliando il novero delle ipotesi in presenza delle quali l'Autorità di pubblica sicurezza può disporre il divieto di accesso ai luoghi sportivi e, nei casi più gravi, il differimento delle manifestazioni sportive''.