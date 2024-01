Mistero Soumarè: l’obiettivo del Napoli out in Siviglia-Athletic per “motivi personali”

Si chiude oggi il girone d'andata de LaLiga ed è in corso la sfida tra Siviglia e Athletic Bilbao.

Si chiude oggi il girone d'andata de LaLiga ed è in corso la sfida tra Siviglia e Athletic Bilbao. Tra le fila degli andalusi c’è da registrare un’assenza a sorpresa. Boubakary Soumaré, obiettivo di mercato del Napoli, non è stato neanche convocato. Il club spagnolo ha comunicato il motivo del forfait del centrocampista francese con un tweet: “Soumaré si è congedato all'ultimo minuto per questioni personali”.