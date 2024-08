Ufficiale Modena, i convocati di Bisoli per il Napoli: assenti Defrel e altri tre

vedi letture

Il Modena affronterà il Napoli domani alle ore 21.15, gara valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il mister dei canarini Pierpaolo Bisoli ha diramato l'elenco dei convocati: come aveva anticipato in conferenza stampa, sono assenti Gregoire Defrel, Fabio Ponsi, Pedro Mendes e Fabio Gerli.

Di seguito l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Gagno, Bagheria, Sassi

DIFENSORI: Beyuku, Botteghin, Caldara, Cauz, Cotali, Idrissi, Pergreffi, Zaro

CENTROCAMPISTI: Battistella, Bozhanaj, Duca, Magnino, Mondele, Niang, Oliva, Palumbo, Santoro

ATTACCANTI: Abiuso, Gliozzi.

Siete fuori casa o in vacanza? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora)