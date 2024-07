Modena, si complica la pista Mendes dell'Ascoli: Bisoli vuole Defrel

Thomas Alberti è un nuovo acquisto che va ad infoltire il reparto offensivo del Modena, primo avversario stagionale del Napoli ai 32esimi di Coppa Italia.

Attualmente, il pacchetto attaccanti a disposizione del tencnico Bisoli è formato da Fabio Abiuso, Ettore Gliozzi, Lorenzo Di Stefano, Luca Strizzolo e Jacopo Manconi. Gli ultimi due sono stati messi sul mercato. Manconi, ex Albinoleffe, è vicino a un trasferimento al Benevento. Discorso diverso invece per Lorenzo Di Stefano. Come riportato dalla Gazzetta di Modena, il giocatore sarà probabilmente valutato dal tecnico degli emiliani durante il ritiro. L’ipotesi più plausibile è però quella di un prestito, che gli permetterebbe di giocare con maggiore continuità.

Il direttore sportivo Massimo Catellani punta quindi ad aggiungere altri due titolari al reparto offensivo. Gregoire Defrel, pupillo di Bisoli, è un obiettivo concreto: l’allenatore spinge per riavere con sé l’attaccante francese, con cui ha già lavorato ai tempi del Cesena. L’arrivo di Pedro Mendes, invece, sembra sfumare. Venezia e Cremonese sono in vantaggio nella corsa all'attaccante portoghese dell'Ascoli.