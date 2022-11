Mondiale al via: solo cinque azzurri e senza troppe speranze di fare strada

Il napoli ha chiuso la prima parte a ritmi record ed una proiezione di oltre 100 punti e così molti sperano nel Mondiale per rimescolare le carte

Poche possibilità di arrivare in fondo

Salvo sorprese particolari, quelle degli azzurri al Mondiale non sono nazionali indicate tra le favorite per andare avanti. Tra l'altro alcuni dovrebbero eliminarsi a vicenda: è il caso di Lozano e Zielinski, inseriti entrambi nel gruppo C dell'Argentina, ma anche di Kim e Olivera che se la giocheranno nel gruppo H che ha come favorito sicuramente il Portogallo. Per il Camerun di Anguissa invece il Gruppo G, ultra-competitivo con Brasile, Serbia e Svizzera.

Presto di ritorno da Spalletti?

Difficile, come detto, immaginarli molto avanti nella competizione e gran parte dei 5 azzurri potrebbe fermarsi alla fase a gironi e quindi lasciare il Qatar già entro il 2 dicembre. In quel caso, dopo qualche giorno di vacanza, tornerebbero a disposizione per il ritiro in Turchia (ancora da ufficializzare) o subito dopo a Castel Volturno per finalizzare la preparazione alla sfida subito delicatissima sul campo dell'Inter.