Mondiale per Club, gli arbitri indosseranno una body-cam: immagini trasmesse live

vedi letture

I tifosi assisteranno per la prima volta alle riprese delle telecamere indossate dagli arbitri durante la Coppa del Mondo per club di quest'estate. La FIFA ha condiviso questo piano con l'International Football Association Board (IFAB) dopo aver testato le body camera in partite selezionate per scopi formativi. Inoltre, sono state effettuate prove in Bundesliga per un documentario. DAZN, che ha acquisito i diritti globali per la trasmissione della Coppa del Mondo per club negli Stati Uniti, sarà il primo a integrare questo nuovo formato video.

Le telecamere corporee sono già state utilizzate nei livelli di sviluppo del calcio in Inghilterra, con l'obiettivo di migliorare il comportamento dei giocatori. I risultati dei test sono stati positivi e continueranno a essere promossi. In aggiunta, la FIFA ha informato l'IFAB che proseguirà con i test del Football Video Support (FVS), un'alternativa economica al VAR, destinata a leghe e livelli che non possono permettersi il sistema VAR tradizionale.

Nell'ambito del rilancio del programma di innovazione, la FIFA cerca feedback dal pubblico per perfezionare ulteriormente l'implementazione del FVS. Queste iniziative rappresentano un passo significativo verso l'innovazione nel calcio, aumentando la trasparenza e l'efficacia delle decisioni arbitrali.