Mondiale per Club, Juve ad un passo dalla qualificazione: cosa serve al Napoli per sorpassarla

© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria a Newcastle non è bastata, nella notte di St. Jame's Park il Milan dice addio alla Champions League e contemporaneamente anche alla possibilità di partecipare al ricchissimo Mondiale per club.

Un risultato che, come scrive Sportmediaset, lascia l'amaro in bocca ai rossoneri ma che fa esultare la Juventus, che nonostante quest'anno non giochi la Champions è in netto vantaggio per ranking sul Napoli ed è quindi vicinissima a raggiungere l'Inter negli USA. In corsa teoricamente c'è anche la Lazio, ma l'unico modo per andare al Mondiale sarebbe vincere la Champions.

Cosa serve al Napoli - Avendo battuto il Braga (2 punti) e centrato gli ottavi (5), il Napoli ha toccato quota 41 punti nel ranking Uefa, ma per arrivare davanti alla Juventus (che è ferma a quota 47) dovrebbe fare davvero molta strada in Champions. Agli azzurri infatti servirebbe arrivare in semifinale, oppure potrebbe bastare anche un quarto di finale ma solo a determinate condizioni: dovrebbe vincere entrambe le gare degli ottavi e poi centrare almeno un successo nei quarti. In quel caso andrebbe a 47 pari con la Juve e non è ancora chiaro quale delle due squadre si qualificherebbe.