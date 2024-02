Monte ingaggi Serie A, la classifica completa: Napoli fuori dal podio

Nella giornata di oggi Tuttomercatoweb.com ha realizzato un focus alla scoperta del monte ingaggi della Serie A, con dati frutto di un lavoro d'indagine e di ricostruzione giornalistica.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quanto guadagnano i calciatori? Quanto spendono le squadre per i loro stipendi? Nella giornata di oggi Tuttomercatoweb.com ha realizzato un focus scoperta del monte ingaggi della Serie A, con dati frutto di un lavoro d'indagine e di ricostruzione giornalistica.

Analizzando nel dettaglio le spese delle squadre di Serie A, da sempre una parte predominante nei bilanci la gioca il monte stipendi, una delle voci più ingombranti e di cui tener conto anche in sede di mercato. E guardando alla spesa netta dei venti club di Serie A, si può notare che la capolista del campionato è l'Inter ma per il momento resiste ancora la Juve, pur di un'inezia, al primo posto per spesa per gli stipendi netti. Dal 1° luglio con Taremi e Zielinski potrà essere certificato il definitivo sorpasso. Al terzo posto la Roma, che segue a strettissima distanza le prime due, già più distante il Milan. In coda la zona retrocessione è occupata dall'Empoli, dal Verona e dal Lecce. Queste ultime due sotto il milione.

Importante precisazione per il lettore: in questa analisi si tiene conto solamente della spesa per gli stipendi al netto per l'attuale prima squadra di ciascun club. Per la spesa effettiva e finale al lordo va applicata la tassazione di riferimento, a seconda se il calciatore in esame rientri o meno nei paletti del Decreto Crescita. Fuori dal conteggio per le società cedenti quei giocatori allocati altrove ma ancora a carico (esempi: Arthur, Brekalo o Rog).

LA CLASSIFICA DI SERIE A PER STIPENDI

1. Juventus 74,78 milioni di euro netti

2. Inter 74,15

3. Roma 65,22

4. Milan 59,65

5. Napoli 53,68

6. Lazio 43,99

7. Atalanta 33,80

8. Fiorentina 31,36

9. Torino 24,63

10. Genoa 20,09

11. Sassuolo 19,74

12. Bologna 18,95

13. Udinese 17,86

14. Monza 16,71

15. Salernitana 15,72

16. Cagliari 13,58

17. Frosinone 12,54

18. Empoli 10,90

19. Hellas Verona 9,47

20. Lecce 9,08