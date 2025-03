Montepremi stellare per il Mondiale per club: 125mln di dollari al club vincitore

Montepremi da urlo per il nuovo Mondiale per club che si giocherà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. La squadra che trionferà guadagnerà fino a 125 milioni di dollari, pari a circa 116 milioni di euro. Lo ha ufficializzato la FIFA, svelando le cifre che riceveranno i 32 club partecipanti al torneo che andrà in scena la prossima estate negli USA.

“Il modello di distribuzione della Coppa del Mondo per Club FIFA riflette l’apice del calcio per club e rappresenta il più grande montepremi mai assegnato in un torneo calcistico, con una fase a gironi di sette partite e un formato di playoff, prevedendo un potenziale premio di 125 milioni di dollari per i vincitori”, ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino.