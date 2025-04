Ufficiale Monza-Napoli, arbitra La Penna con Di Bello al Var: la sestina completa

L’AIA ha designato il signor Federico La Penna di Roma 1 per la sfida Monza-Napoli che si giocherà sabato 19 aprile alle ore 18:00. Gli assistenti saranno Tolfo e Cecconi. Il quarto ufficiale sarà Perenzoni, al Var Di Bello della sezione di Brindisi. L'Avar è affidato a Ghersini.

Nella gare dirette da La Penna in Serie A il Napoli ha perso solamente 1 volta in casa contro la Fiorentina per 1-3, l'8 ottobre del 2023. Sono in totale 14 i precedenti in campionato, con 9 vittorie per il Napoli, 4 pareggi e 1 sconfitta. L'ultima precedente col fischietto romano risale allo scorso dicembre, quando il Napoli si impose a Genova per 1-2.