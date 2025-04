Ufficiale Monza-Napoli, congelata vendita biglietti settore ospiti: il motivo

vedi letture

In vista della partita di sabato 19 aprile, Monza-Napoli, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha congelato la vendita dei biglietti per il settore ospiti. Ora toccherà al Casms pronunciarsi ma c'è il rischio concreto che la trasferta possa essere vietata ai tifosi residenti in Campania dopo gli incidenti di Bologna.

Prima del fischio d'inizio, lunedì sera, si sono verificati alcuni incidenti tra i tifosi napoletani e la polizia che cercava di impedire il contatto con i sostenitori del Bologna. Centinaia di persone a volto coperto, muniti di manganelli, tubi di plastica e bombe carta hanno forzato i tornelli. Nell'occasione, un agente della Digos, che era in servizio all'esterno dello stadio Dall'Ara, è stato ferito dopo un colpo alla testa e ha riportato contusioni.