Morte Bergamini, a 35 anni di distanza la possibile svolta: chiesti 23 anni per l'ex fidanzata

Arriva la svolta nel processo per la morte di Denis Bergamini, risalente al 1989. Come riportato da Sportmediaset i pm hanno chiesto una pena di 23 anni di reclusione per Isabella Internò, ex fidanzata e unica imputata. Quest'ultima è finita a processo nel 2021 per omicidio volontario (in concorso con ignoti) con le aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti e futili, e delle sevizie. Secondo i magistrati della Procura di Castrovillari - il procuratore Alessandro D’Alessio e il pm Luca Primicerio -, fu asfissiato con una sciarpa o un sacchetto con una manovra fatta da due persone e successivamente posto sull'asfalto dove fu sormontato da un camion sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico.

Nella giornata di ieri il pubblico ministero Primicerio aveva affermato: "I periti medico-legali che hanno effettuato nel 2017 gli esami sul corpo di Bergamini - ha raccontato - ci dicono che il calciatore è stato vittima di una asfissia meccanica violenta, prima che il camion di Raffaele Pisano (il conducente del camion sotto il quale fu trovato il cadavere, ndr) lo sormontasse. Quindi le versioni di Internò e Pisano sono completamente false. Bergamini era già morto prima che il camion arrivasse. Tutti gli esami dei periti parlano di compatibilità del corpo di Bergamini con asfissia da compressione con un mezzo soft".

Nessun tuffo sotto il camion da parte di Bergamini come ipotizzato dalla ex fidanzata. Si tratterebbe inoltre, di un delitto passionale. La sentenza della Corte d'Assise presieduta da Paola Lucente è attesa per il prossimo 1 ottobre. Oggi in aula erano presenti anche la sorella di Bergamini, Donata, assieme ai due legali.