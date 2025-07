Morte Diogo Jota, splendido gesto del Liverpool: pagherà stipendio alla famiglia fino al 2027

La tragica morte di Diogo Jota, attaccante del Liverpool, ha sconvolto il mondo del calcio. Il calciatore portoghese è deceduto a soli 28 anni in un incidente stradale nella provincia spagnola di Zamora, insieme al fratello André, anch’egli calciatore del Penafiel, squadra di Serie B in Portogallo. Il dramma ha suscitato una profonda ondata di emozione: club, compagni di squadra, tecnici e tifosi hanno espresso messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi, sottolineando non solo il talento in campo, ma soprattutto la persona. Lutto, silenzio e incredulità hanno attraversato il panorama calcistico europeo.

Il Liverpool, profondamente colpito dalla perdita, ha deciso di onorare la memoria di Jota pagando i restanti due anni di contratto alla sua famiglia. Il club ha inoltre pubblicato un commovente video-tributo, mentre davanti allo stadio di Anfield i tifosi hanno lasciato fiori, sciarpe, maglie e fotografie, trasformando l’ingresso in un santuario spontaneo. Questo gesto collettivo ha rappresentato la grandezza d’animo del giocatore e il segno indelebile lasciato in pochi anni ai massimi livelli. Il calcio si ferma davanti a una tragedia che va oltre lo sport, toccando corde intime e universali.