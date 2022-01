Motta-Spalletti, cala il gelo a Dazn. "Volete salutarvi?": i due tecnici in silenzio

È calato il gelo fra Thiago Motta e Luciano Spalletti davanti alle telecamere di DAZN. Il tecnico dello Spezia, dopo il successo contro il Milan ha fatto un favore, oltre all'Inter, anche al Napoli, vincente col Bologna e pronto a mettere la freccia sui rossoneri. Dopo aver commentato la vittoria a San Siro Motta viene avvertito che Luciano Spalletti è in diretta e sta ascoltando, prima di essere a sua volta intervistato. E alla domanda: "Volete scambiarvi un saluto?" è calato un gelido silenzio per qualche secondo, prima che il conduttore tolga l'imbarazzo a entrambi, cedendo virtualmente il microfono al tecnico del Napoli. Quale sia il motivo di tale freddezza non è ancora noto.