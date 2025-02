Mourinho accusato di razzismo in Turchia: ora rischia 10 turni di squalifica

La sfida tra Galatasaray e Fenerbahce di lunedì sera è terminata con un pareggio a reti bianche ma a far discutere sono state le dichiarazioni rilasciate dai due tecnici a fine partita. Nel mirino l'arbitraggio dello sloveno Vincic e alcune parole pronunciate da José Mourinho, che hanno indotto il club campione di Turchia in carica a prendere una dura posizione, ovvero denunciare il portoghese per "frasi razziste".

Mourinho in conferenza ha detto "saltavano come scimmie" riferendosi a una protesta della panchina di casa nei primi minuti del match. Immediata è arrivata la replica del Fenerbahce a difesa del proprio allenatore: "Una dichiarazione rilasciata dal nostro direttore tecnico José Mourinho dopo la partita è stata completamente estrapolata dal contesto e deliberatamente distorta. Come ogni persona di buon senso può vedere e capire, queste espressioni, utilizzate da José Mourinho per descrivere la reazione estrema dello staff tecnico della squadra avversaria alle decisioni dell'arbitro durante la partita, non possono in alcun modo essere associate al razzismo. Cercare di dipingere questo discorso come razzista è un approccio del tutto fuori luogo. Vorremmo informare il pubblico che eserciteremo i nostri diritti legali in merito a questa patetica calunnia che mira a escludere la concorrenza dal campo, a cambiare la realtà e a manipolarla".

Cosa rischia Mourinho? Lo Special One potrebbe ricevere una lunga squalifica dopo la denuncia presentata alla UEFA e alla FIFA dal Galatasaray. Secondo l'articolo 14 del Regolamento Disciplinare UEFA, chiamare qualcuno "scimmia" nelle competizioni sportive è considerato razzismo e la sanzione minima, riporta Fanatik, è di 10 giornate di squalifica. La commissione disciplinare della Federcalcio turca ha annunciato di aver deferito Mourinho, che rischia fino a sei mesi di inibizione.