Mourinho annuncia la formazione in conferenza: ecco l'undici scelto per il Napoli

Lo ha annunciato lo stesso allenatore della Roma intervenuto in conferenza stampa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Rui, Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra, i soliti tre difensori (Mancini, Smalling, Ibanez); Cristante e Matic in mediana con Lorenzo, Paulo e Tammy in avanti". Questa la formazione che Mourinho schiererà in campo domani contro il Napoli. Lo ha annunciato lo stesso allenatore della Roma intervenuto in conferenza stampa.