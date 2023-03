Namibia-Camerun, le formazioni ufficiali: Anguissa titolare

Alle 15 il Camerun affronterà fuori casa la Namibia nel match valido per la quarta giornata delle qualificazioni alla Coppa d'Africa.

Alle 15 il Camerun affronterà fuori casa la Namibia nel match valido per la quarta giornata delle qualificazioni alla Coppa d'Africa. Per i Leoni Indomabili in campo dal primo minuto il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa. Di seguito le scelte dei due tecnici:

Namibia (4-4-2): Kazapua; Nyambe, Gebhardt, Haoseb, Hanamub; Limbondi; Fredericks, Katua, Hotto; Tijueza, Shalulile.

Camerun (4-4-2): Epassy; Etta Bawak, Ngamaleu, N’Kolou, Tolo; Mbeumo, Anguissa, Kunde, Castelletto; Ganago, Aboubakar.