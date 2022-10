Napoli agli ottavi di finale se... cosa serve agli azzurri per garantirsi la qualificazione

Questa sera il Napoli può strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League con due turni d'anticipo

Questa sera il Napoli può strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League con due turni d'anticipo. I partenopei, fin qui travolgenti nel girone (9 punti, 13 gol fatti e 2 subiti) festeggeranno in caso di vittoria, tagliando fuori a prescindere Ajax e Rangers e vedendosela eventualmente col Liverpool per il primo posto.

Gli azzurri si garantiranno almeno il secondo posto nel girone in caso di pareggio. L'Ajax anche vincendo le restanti partite si troverebbe in una situazione di svantaggio negli scontri diretti mentre i Rangers, attualmente a zero punti, non potrebbero eguagliare i partenopei.