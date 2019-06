Napoli all'assemblea ECA per la Champions: presente anche il Barcellona

Il Governo del calcio europeo s'è dato appuntamento a Malta. Oggi e domani, infatti, si terrà l'assemblea generale ECA. Tema, la riforma della Champions League a partire dal 2024. Tra i dirigenti italiani sono da poco arrivati il dg della Roma Mauro Baldissoni, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il patron della Lazio Claudio Lotito, seguiti a ruota da Andrea Agnelli, numero uno della Juventus e presidente dell'ECA. Presente anche il Chief Football Administrator dell'Inter Giovanni Gardini, atteso l'ad del Milan Ivan Gazidis. Tra i dirigenti di altri club europei, presenti Edwin van der Sar per l'Ajax ed Emilio Butragueño per il Real Madrid.



AGGIORNAMENTI - Arrivano aggiornamenti da Malta Come già scritto in precedenza, tra i club italiani sono presenti Juventus, Napoli, Inter, Roma e Lazio con i rispettivi rappresentanti, mentre l'ad del Milan Ivan Gazidis è presente all'interno della sede dell'incontro insieme a James Murray, chief of staff del club rossonero. Tra i top club, è arrivato da poco il Barcellona con il presidente Josep Maria Bartomeu.