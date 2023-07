Napoli-Anaune, prevendita a gonfie vele: si prevede il sold-out

S’avvicina il primo test amichevole del Napoli a Dimaro, giovedì pomeriggio è in programma il match contro l’Anaune Val Di Non.

S’avvicina il primo test amichevole del Napoli a Dimaro, giovedì pomeriggio è in programma il match contro l’Anaune Val Di Non. Sarà l'occasione per Rudi Garcia per valutare i tanti giovani presenti in questa prima fase del ritiro estivo. La prevendita dell'amichevole con la squadra che milita nel campionato regionale Trentino di Eccellenza , va a gonfie vele. E' probabile che lo stadio comunale di Carciato registrerà il sold-out.

I prezzi - 22 euro per la Tribuna Coperta, 16.50 euro per la curva Carciato e la curva Meledrio, nuova struttura presente da quest'anno.