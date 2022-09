Napoli ancora imbattuto: solo altre 9 squadre senza ko nei top-5 campionati europei

Sono dieci le squadre delle cinque maggiori leghe europee ad essere ancora imbattute

Sono dieci le squadre delle cinque maggiori leghe europee ad essere ancora imbattute. In Inghilterra, le uniche due a non avere ancora perso sono Manchester City e Tottenham, entrambe seconde alle spalle dell'Arsenal capolista. Napoli e Atalanta sono in testa e senza macchia in Italia, così come il Real in Spagna, che è anche l'unica formazione ad avere vinto tutte le partite giocate. La sorpresa Union Berlino è imbattuta in Bundesliga (e in vetta), mentre in Francia sono ben tre i club senza sconfitta: Lens, Marsiglia e Paris Saint-Germain.