Napoli-Atalanta è anche la sfida tra Ancelotti e Gasperini: ecco tutti i precedenti

Sfida di alta classifica quella tra Napoli e Atalanta, gara in programma al decimo turno della Serie A 2019-2020. Il match metterà di fronte Carlo Ancelotti e Gian Piero Gasperini: 380 panchine in Serie A per il tecnico di Grugliasco, 482* per l’allenatore originario di Reggiolo.

In assoluto, tra i due allenatori si tratterà del settimo scontro diretto con punti in palio. Gasperini e Ancelotti si sono ritrovati avversari la passata stagione dopo dieci anni di astinenza. Nel confronto, il mister del Napoli è in vantaggio per numero di vittorie (3-2) e per reti segnate (9-6). Un solo pareggio tra i due tecnici (Milan-Genoa 1-1, 21esima giornata 2008-2009).

Nel turno infrasettimanale il bilancio delle sfide tra Ancelotti e Atalanta salirà a quota 21 partite. Si contano 9 vittorie di Ancelotti, 6 pareggi e 5 vittorie per gli orobici. Un solo precedente alla decima giornata e risalente al campionato 2006-2007: si giocava a Bergamo e la Dea vinse 2-0 con reti di Ventola e Soncin.

Chiudiamo col dato sui precedenti fra Gasperini e Napoli, casa e fuori. Il tecnico di Grugliasco conduce per numero di vittorie (8-7) e per gol fatti (24-23). E se gli incroci tra i due allenatori promettono già di per sé molte reti, il fatto che l’Atalanta si presenterà al San Paolo da secondo migliore attacco d’Europa (28 gol) è un dato da non sottovalutare**.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ANCELOTTI E GASPERINI IN CAMPIONATO

3 vittorie Ancelotti

1 pareggio

2 vittorie Gasperini

9 gol fatti squadre di Ancelotti

6 gol fatti squadre di Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI FRA ANCELOTTI E L’ATALANTA IN CAMPIONATO

9 vittorie Ancelotti

6 pareggi

5 vittorie Atalanta

30 gol fatti squadre di Ancelotti

21 gol fatti Atalanta

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

8 vittorie Gasperini

5 pareggi

7 vittorie Napoli

24 gol fatti squadre di Gasperini

23 gol fatti Napoli

* Conteggiati anche i due match di spareggio con la Juventus 1998/1999.

** Considerati i 5 principali campionati.