Napoli-Atalanta, solo un pari nelle ultime 18 sfide: i precedenti

Domani alle 12.30 il Napoli affronterà l'Atalanta al Maradona nel lunch match della 11ª giornata di Serie A. Un solo pareggio nelle ultime 18 sfide tra Napoli e Atalanta in Serie A: 2-2 il 30 ottobre 2019 al Maradona; completano questo parziale 10 vittorie dei partenopei e sette della Dea.

L’Atalanta ha vinto l’ultima trasferta contro il Napoli in campionato (3-0 lo scorso 30 marzo) e solo una volta ha ottenuto due successi fuori casa di fila contro i partenopei in Serie A: nel 1997 con Emiliano Mondonico allenatore. Dal 2022 in avanti, il Napoli ha vinto quattro dei cinque confronti contro l’Atalanta in Serie A, perdendo però il più recente; nel periodo i bergamaschi hanno perso più gare solamente contro l’Inter (1N, 5P), i precedenti riportati da Opta.