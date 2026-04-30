Ufficiale Napoli-Bologna, biglietti in vendita: prezzi, modalità d'acquisto e promozioni

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La vendita dei biglietti, si articola in tre fasi. La prima fase (Fase 1) di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”.

Da ieri in vendita i biglietti per Napoli-Bologna al Maradona l'11 maggio alle 20.45. La vendita dei biglietti, si articola in tre fasi. La prima fase (Fase 1) di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 3), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli powered by KDA3 potranno accedere ad una seconda fase di vendita prioritaria ad essi dedicata (Fase 2), per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info. La Membership Premium, invece, è disponibile online al prezzo di 75 euro e offre la possibilità di accedere a premi esclusivi ed esperienze speciali.

PREZZI

FASE 1 e 2

SettoreINTEROU30

CURVE INFERIORI20,00 €14,00 €

CURVE SUPERIORI30,00 €25,00 €

DISTINTI INFERIORI35,00 €30,00 €

DISTINTI SUPERIORI45,00 €40,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM55,00 €45,00 €

TRIBUNA NISIDA65,00 €50,00 €

TRIBUNA POSILLIPO80,00 €65,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM95,00 €70,00 €

FASE 3 – VENDITA LIBERA

SettoreINTEROU30

CURVE INFERIORI25,00 €14,00 €

CURVE SUPERIORI40,00 €25,00 €

DISTINTI INFERIORI55,00 €30,00 €

DISTINTI SUPERIORI65,00 €40,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM75,00 €45,00 €

TRIBUNA NISIDA85,00 €50,00 €

TRIBUNA POSILLIPO105,00 €65,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM120,00 €70,00 €

FASI DI VENDITA

FASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI - FAN STADIUM CARD

Dalle ore 12:00 di mercoledì 29 Aprile 2026 e fino alle ore 23:59 di domenica 3 Maggio 2026 (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 2 – MEMBERSHIP PREMIUM SSC NAPOLI POWERED BY KDA3

Dalle ore 12:00 di lunedì 4 Maggio 2026 e fino alle ore 23:59 di martedì 5 Maggio (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento dei posti disponibili), i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera), nei limiti dei posti messi a tal fine a disposizione dal club. Potranno accedere alla fase di precedenza per l’acquisto di un biglietto tutti i Member che abbiano sottoscritto la Membership Premium entro e non oltre le ore 23:59 di mercoledì 29 Aprile 2026. I Member dovranno utilizzare il numero della propria membership, disponibile nella sezione “Il mio Profilo” all’interno dell’area riservata, per poter accedere alla fase di vendita dedicata. Nel corso della fase 2, il biglietto potrà essere acquistato dai Member esclusivamente online e potrà essere caricato in formato digitale sulla Fidelity Card “Fan Stadium Card”, qualora l’acquirente ne fosse in possesso, oppure sul wallet del proprio smartphone utilizzando la modalità di acquisto Passbook.

FASE 3 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 2 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di mercoledì 6 Maggio 2026 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l'acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Clicca qui per consultare l’elenco.

PROMOZIONI BIGLIETTI NAPOLI- BOLOGNA

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS BOLOGNA

I posti riservati ai tifosi con disabilità saranno prenotabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 6 Maggio 2026, previa registrazione attraverso la procedura presente al seguente link: https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-tifosi-con-disabilita/

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS BOLOGNA

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 6 Maggio 2026, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L'inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 3, pertanto non sarà necessario nessun obbligo di tessera fidelity.

Questi i prezzi della Tribuna Family:

Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00