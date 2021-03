Napoli-Bologna, ecco dove vedere il match in Tv e streming

Domenica sera torna in campo il Napoli, che ospita al Diego Armando Maradona il Bologna. Calcio d'inizio alle ore 20.45 per il match che sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Ovviamente la gara, per gli abbonati, sarà fruibile anche in streaming su Sky Go e sulla piattaforma NowTv.