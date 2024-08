Foto Napoli-Bologna, non solo Cheddira: convocato anche Gaetano

I due giocatori potrebbero lasciare Napoli nelle prossime ore: il napoletano in direzione Cagliari, il marocchino potrebbe trasferirsi il prestito all'Espanyol.

Per il posticipo di questa sera al Maradona, ore 20.45, esordio in casa in campionato del Napoli di Antonio Conte contro il Bologna ci saranno anche alcuni azzurri in uscita.

Per il match valido per la seconda giornata di campionato, infatti, il tecnico azzurro che attende i nuovi acquisti la prossima settimana, ha convocato anche Gianluca Gaetano e Walid Cheddira. I due giocatori potrebbero lasciare Napoli nelle prossime ore: il napoletano in direzione Cagliari, il marocchino potrebbe trasferirsi il prestito all'Espanyol. Di seguito lo scatto proveniente dallo spogliatoio del Maradona della divisa da gioco di Gaetano, pubblicato sui social ufficiali della SSCNapoli.