Napoli-Bologna sarà l’ottava finale per Conte da allenatore: il bilancio in carriera

vedi letture

Napoli-Bologna sarà l’ottava finale in carriera da allenatore per Antonio Conte. Il bilancio del tecnico salentino parla di tre trofei conquistati: due arrivati con la Juventus, grazie alle Supercoppe italiane del 2012 contro il Napoli e del 2013 contro la Lazio, e il terzo rappresentato dalla FA Cup vinta nel 2018 alla guida del Chelsea, superando il Manchester United.

Accanto alle vittorie, Conte ha collezionato quattro secondi posti: la Coppa Italia 2012 persa con la Juventus contro il Napoli, le finali di FA Cup e Community Shield del 2017 con il Chelsea contro l’Arsenal e la finale di Europa League del 2020 persa con l’Inter contro il Siviglia.