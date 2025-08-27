Ufficiale Napoli-Cagliari, arbitrerà Bonacina di Bergamo: la sestina completa

vedi letture

Il match della seconda giornata di campionato, Napoli-Cagliari, sabato 30 agosto alle 20:45, sarà diretto dal signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Gli assistenti saranno: Christian Rossi di La Spezia e Khaled Bahri di Sassari. Il IV sarà Matteo Marcenaro di Genova, mentre al VAR ci sarà Federico La Penna di Roma 1, coadiuvato da Daniele Paterna di Teramo.

NAPOLI – CAGLIARI Sabato 30/08 h. 20.45

BONACINA

ROSSI C. – BAHRI

IV: MARCENARO

VAR: LA PENNA

AVAR: PATERNA