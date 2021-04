Napoli-Cagliari: le quote dei bookmakers

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Punti pesantissimi in palio domenica pomeriggio al "Maradona", dove il Napoli affronta il Cagliari e sa di non potersi concedere risultati diversi dalla vittoria in chiave Champions. Dal canto loro i sardi, rilanciati da tre vittorie consecutive, con un nuovo risultato positivo potrebbero abbandonare la terz'ultima piazza. Il pronostico degli analisti Snai non lascia però molte chance agli ospiti, visto che la vittoria del Napoli è data a un modesto 1,38, mentre il «2» rossoblù vale 7,75. Anche la «X» è una meta quasi proibitiva per il Cagliari e paga 5 volte la posta giocata. L'Inter arriva a Crotone con la possibilità teorica di chiudere il discorso scudetto già nel weekend. L'avversaria, ormai spacciata, è sulla carta la più semplice e la vittoria nerazzurra è data per scontata, a 1,22, mentre un improbabile successo del Crotone paga 12 volte la posta. Nel mezzo c'è il pari, proposto a 6,75. Sfumate le rispettive mire di scudetto, Milan e Juventus rischiano ora di perdere anche il treno Champions. I rossoneri ospitano il Benevento, in piena lotta salvezza: il successo per i padroni di casa non sembra in discussione e si gioca a 1,35. Una clamorosa vittoria dei campani (che in trasferta hanno già battuto la Juve) paga 8,25 volte la posta, mentre la «X» è a 5,25. Match sulla carta agevole anche per i campioni uscenti, contro un'Udinese che ha già raggiunto l'obiettivo salvezza. Il «2» viaggia a bassa quota, 1,50. L'Atalanta, fresca del secondo posto, è chiamata a mantenere, almeno aritmeticamente, la corsa scudetto aperta, ma soprattutto è impegnata a guadagnarsi un'altra avventura in Champions League. La Dea affronta il Sassuolo al Mapei e incontra il pieno favore delle quote SNAI, con il «2» a 1,50 e l'«1» emiliano a 5,75. Alto il pareggio a 4,75. (ANSA).