Napoli cecchino in Europa: nessuno come gli azzurri per gol dalla distanza

Ieri sera il Napoli ha inflitto una pesante sconfitta alla Lazio nello spareggio Champions. Gli azzurri hanno rifilato cinque gol ai biancocelesti rilanciandosi e pieno titolo per la corsa al quarto posto. Il Napoli ha anche realizzato per la terza volta in Serie A almeno 5 gol: ieri cinque alla Lazio, altre due volte sei contro Genoa e Fiorentina.

La vittoria contro la Lazio ha permesso alla squadra di Gattuso di stabilire un record. L'arma in più del Napoli, quest'anno, sono stati i tiri dalla distanza. Infatti, c’è una particolare statistica da sottolineare, che dimostra la varietà e la forza dell’attacco azzurro. Sono infatti 19 i gol segnati dai partenopei da fuori area, record assoluto nei top 5 campionati europei.

La squadra che insegue in questa speciale classifica è il Bayern Monaco, campione d’Europa e del mondo in carica che, però, ne ha segnati 14. Numeri straordinari che testimoniano e attestano che il Napoli può contare su questo aspetto che, talvolta, può risultare decisivo in alcune tipologie di partite e anche in queste ultime gare che mancano alla fine del campionato per raggiungere l’obiettivo Champions.