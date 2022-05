Napoli chiude con la miglior difesa (col Milan) del campionato: una sola volta ci era riuscito

Il Napoli chiude il campionato con 31 reti subite, la miglior difesa insieme al Milan campione d'Italia. E' la seconda volta in assoluto che la formazione azzurra riesce ad essere quella meno battuta della Serie A: el 1970/71, con 19 gol incassati in 30 partite. A riportarlo è Opta.

